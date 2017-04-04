В Екатеринбурге суд вынес приговор автору фразы «Ты кому сигналишь, дядя?» Игорю Новоселову

Наказание в итоге оказалось не таким серьезным, как просил гособвинитель.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Суд признал, что Новоселов совершил три преступления. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений).

При этом судья принял во внимание, что на работе у Новоселова хорошая характеристика, также у него есть малолетний ребенок и мать.