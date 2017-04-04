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В Екатеринбурге суд вынес приговор автору фразы «Ты кому сигналишь, дядя?» Игорю Новоселову

В Екатеринбурге суд вынес приговор автору фразы «Ты кому сигналишь, дядя?» Игорю Новоселову
16+
Фото: Евгений Светлый/Наша Газета
Наказание в итоге оказалось не таким серьезным, как просил гособвинитель.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

В среду вечером, 5 апреля, Кировский районный суд вынес приговор «грозе Пионерке» Игорю Новоселову. После двухчасового заседания по делу о нападении обвиняемого на таксиста Игоря Волкова судья назначил обвиняемому 2 года колонии общего режима. 
 
Суд признал, что Новоселов совершил три преступления. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных  п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия),  ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений).
 
При этом судья принял во внимание, что на работе у Новоселова хорошая характеристика, также у него есть малолетний ребенок и мать. 
  • Гособвинитель просил для Новоселова в совокупности по трем статьям 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Сам Новоселов просил прекратить уголовное преследование в отношении него по статьям об угрозе убийством и хулиганстве, а по статье о побоях исключить момент, что они были сопряжены с хулиганством, но вину свою в побоях таксиста признал.
  • Игоря Новоселова обвиняли по трем статьям: «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Нанесение побоев, сопряженное с хулиганством».
  • Расследование дела было прервано еще летом 2015 года из-за того, что подсудимый Новоселов тогда сбежал. Но буквально в прошлом месяце он решил сдаться.
  • НАША сегодня вела подробную трансляцию с заседания суда.

 

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Марина Подкорытова, 05.04.2017, 18:45
Тэги: Суд, Жизнь в городе, Эксклюзив
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