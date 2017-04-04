В Екатеринбурге суд вынес приговор автору фразы «Ты кому сигналишь, дядя?» Игорю Новоселову

Наказание в итоге оказалось не таким серьезным, как просил гособвинитель.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017
В среду вечером, 5 апреля, Кировский районный суд вынес приговор «грозе Пионерке» Игорю Новоселову. После двухчасового заседания по делу о нападении обвиняемого на таксиста Игоря Волкова судья назначил обвиняемому 2 года колонии общего режима.
Суд признал, что Новоселов совершил три преступления. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений).
При этом судья принял во внимание, что на работе у Новоселова хорошая характеристика, также у него есть малолетний ребенок и мать.
- Гособвинитель просил для Новоселова в совокупности по трем статьям 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Сам Новоселов просил прекратить уголовное преследование в отношении него по статьям об угрозе убийством и хулиганстве, а по статье о побоях исключить момент, что они были сопряжены с хулиганством, но вину свою в побоях таксиста признал.
- Игоря Новоселова обвиняли по трем статьям: «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Нанесение побоев, сопряженное с хулиганством».
- Расследование дела было прервано еще летом 2015 года из-за того, что подсудимый Новоселов тогда сбежал. Но буквально в прошлом месяце он решил сдаться.
- НАША сегодня вела подробную трансляцию с заседания суда.