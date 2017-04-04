В Екатеринбурге в Параде Победы примет участие новая военная техника

Техника для участия в Параде Победы уже прибыла из Новосибирского соединения ПВО.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Как сообщили сегодня, 5 апреля, в пресс-службе Центрального военного округа, в Параде Победы в Екатеринбурге 9 мая впервые пройдут комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1».

Парад Победы на площади 1905 года в Екатеринбурге в 2017 году

Представители ЦВО пояснили, что в механизированном строю в День Победы по центральным улицам Екатеринбурга пройдут танки Т-72, САУ «Коалиция», тактические ракетные комплексы «Искандер», РСЗО «Ураган» и другие образцы военной техники, состоящие на вооружении соединений и частей ЦВО.

Парад Победы пройдет в 72 раз

В прошлом году по площади прошли 72 единицы техники - как исторических, так и современных образцов.

В этом году в Параде Победы в уральской столице примут участие 2 тысячи 300 человек, в том числе кадеты, Юнармия, МЧС, ФСИН и МВД. В составе механизированной колонны проедут более 50 единиц военной техники.

Фото с одного из парадов Победы в Екатеринбурге - смотрите здесь.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы выигрывать ценные призы!