В Екатеринбурге водителям и кондукторам снова не платят зарплату

МОАП снова накопило многомиллионный долг.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017
В Екатеринбурге муниципальное объдинение автобусных предприятий снова накопило крупный долг - восемь миллионов рублей за март, сообщили в областной прокуратуре 4 апреля.
Прокуратура продолжает проверять, как соблюдаются трудовые права водителей и кондукторов, работодателем которых является МОАП. За февраль 2017 года предприятие задолжало работникам зарплату на общую сумму 9,4 миллиона рублей, после чего на МОАП возбудили административное дело по статье о нарушении трудового законодательства.
Кроме этого, прокуратура обратилась в суд с иском о защите прав работников предприятия и взыскании заработной платы в размере более 2,5 миллиона рублей. На 1 марта 2017 года МОАП имело долг по зарплате, однако данных об этом в региональное Управление федеральной службы государственной статистики не предоставило.
- Погасить задолженность перед сотрудниками удалось лишь после вмешательства прокуратуры. Однако МОАП вновь накопило долг по авансовым платежам перед водителями и кондукторами - за март его сумма составила восемь миллионов рублей.
- Прокуратура взяла на контроль выплату долга сотрудникам МОАП.
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