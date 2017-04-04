В Екатеринбурге задержали наркоторговца-рецидивиста

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 12 Екатеринбурга задержали мужчину по подозрению в хранении и сбыте наркотических веществ. Позже у него обнаружили героин общим весом 20 граммов. Об этом сообщили в отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Уже привлекался к уголовной ответственности

По данным ведомства, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Он спрятал героин в одном из частных строений, где впоследствии его обнаружили оперативники.

Хотел сбыть наркотики, но не успел

По версии подозреваемого, которую он озвучил полицейским, данная партия наркотического средства предназначалась для последующего сбыта и личного потребления.

- Сотрудники полиции также предварительно установили, что подозреваемый приобрел данное наркотическое вещество для последующего сбыта, но не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан, - сообщили в УМВД Екатеринбурга.

В настоящее время полиция выясняет источник происхождения наркотического вещества.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В отношении мужчины выбрана мера пресечения - нахождение под стражей.

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