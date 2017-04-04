В контактном зоопарке Екатеринбурга появится метровая крыса из пустыни Сахара

Во всей России насчитывается около десяти гамбийских крыс.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

В ближайшее время в контактном зоопарке «Теремок» в Екатеринбурге появится новый питомец - представитель гамбийских (хомяковых) крыс. Информация об этом размещена на официальной странице зоопарка сегодня, 5 апреля.

Редкий вид животного

Гамбийская хомяковая («сумчатая») крыса (Cricetomys gambianus) не является истинной крысой, хоть и похожа на крысу внешне. Гамбийцы являются подвидом хомяковой крысы и широко распространены в Африке к югу от Сахары. Живут они группами до 20 животных, в основном в лесах и небольших зарослях.



- В Африке им дают имена, их обучают и проверяют на экзаменах, а потом гордятся ими, фотографируют для «доски почета», устраивают комфортные условия проживания. И есть за что: они спасают множество жизней, быстро и эффективно обнаруживая мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы, скрытые под землей, - говорят в контактном зоопарке «Теремок», - скоро жители Екатеринбурга смогут познакомиться с одной из таких гигантских крыс.

Метровая крыса

Гамбийская крыса – крупный грызун с длиной тела до 91 сантиметров и массой до полутора килограммов. Встречались особи размером более 1 метра и весом до 4 кг. Длинный чешуйчатый хвост составляет почти половину длины тела.

В России гамбийские крысы появились совсем недавно. В апреле хомяковую крысу можно будет увидеть в Екатеринбурге.

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