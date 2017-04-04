В Свердловской области должник заплатил штрафы ГИБДД айфоном

Мужчина посчитал, что восемь неоплаченных штрафов стоят как его смартфон.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Служба судебных приставов по Свердловской области сообщает сегодня, 5 апреля, что у должника из Каменского района был изъят айфон в счет погашения восьми неоплаченных штрафов.

Мужчина сам отдал телефон приставам

По данным приставов, мужчина, задолжавший порядка 12 тысяч рублей за 8 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, «решил пожертвовать устаревшей моделью айфона». Тем не менее, должнику все равно выставлено требование о погашении задолженности. По истечении отведенного срока айфон будет передан на реализацию.

Проводилось мероприятие «Должник»

С 27 марта по 3 апреля на территории Каменска-Уральского и Каменского района судебные приставы провели 5 рейдов совместно с ГИБДД. Сообщается, что удалось собрать около одного миллиона рублей. Всего Составлено 6 актов описи и ареста имущества на сумму более 30 тысяч рублей.

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