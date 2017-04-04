В Верхней Пышме уволили оператора, который забыл женщину с ребенком на колесе обозрения

Когда посетители находились в кабине на высоте, оператор остановил аттракцион и ушел.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017
В Верхней Пышме после прокурорской проверки уволили оператора аттракциона «Колесо обозрения», который забыл женщину с ребенком в кабине на высоте, сообщили в областной прокуратуре 5 апреля.
11 марта около девяти часов вечера жительница Среднеуральска со своим маленьким ребенком купила билет на аттракцион «Колесо обозрения». Когда женщина с ребенком находились на самом верху, оператор остановил колесо и ушел с территории аттракциона. Спустя час женщина связалась с оперативными службами по мобильному телефону и попросила помощи.
Когда специалисты прибыли на место, аттракцион уже был запущен, мама с ребенком самостоятельно покинули Колесо обозрения. После инцидента прокуратура провела проверку, во время которой был установлен факт нарушения права потребителей услуг, в том числе права несовершеннолетнего ребенка.
- По результатам проверки к дисциплинарной ответственности двух сотрудников компании «Оптима Пром», оператора аттракциона уволили за ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей.
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