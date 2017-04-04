Владимир Шахрин выступил в защиту Андрея Макаревича, который не стал отменять концерт в день теракта

Группа «Чайф» в тот день также пела - в Краснодаре.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин на официальной странице группы в «Фейсбуке» объяснил зрителям, почему Макаревич пел в день взрыва в питерском метро 3 апреля.

«Наши взгляды на мир различаются, но музыкант Макаревич хороший»

В своем посте Владимир Шахрин поясняет, что не смог пройти мимо, когда увидел в ленте «грубые и необоснованные претензии к Андрею Макаревичу». Опального музыканта обвиняют в том, что в день теракта он не отменил свой концерт в филармонии Санкт-Петербурга. Шахрин заступился за коллегу, хотя и признал, что их взгляды «на внешний мир» различаются.

«Артист - наемный человек»

Далее Шахрин рассказывает схему действий в таких форс-мажорных ситуациях.

- Чаще всего артист выступает в роли наемного человека, которого организаторы концерта нанимают на выступление за определенный гонорар. Поэтому решение об отмене концерта, в первую очередь, лежит на организаторах концерта, потому что они уже понесли самые большие финансовые риски. Они оплатили рекламную кампанию, аренду зала, аренду аппаратуры, дорогу, гостиницу и все другие затраты на организацию концерта. Артист может отменить концерт, но тогда должен возместить все эти затраты организаторов. И в любом случае, артист должен принять решение об отмене вместе с организаторами, - пишет Владимир Шахрин на своей странице.

Далее Шахрин недоумевает, что у зрителей нет претензий к другим концертам и спектаклям в этот день. Сам Шахрин тоже не стал отменять концерт в Краснодаре.

- Сегодня у группы «Чайф» будет концерт в Краснодаре, и мы тоже не будем отменять его. Мы сделаем некоторые изменения в программе, уберем откровенно веселые песни и добавим любовной лирики, потому что, по моему мнению, в этой ситуации именно любовь мы можем противопоставить ничем не обоснованным злу и агрессии.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы выигрывать ценные призы!