«Меня от такого ролика передернуло»: блогер Лена Миро призвала посадить Руслана Соколовского

Писательница посвятила ловцу покемонов пост в своем блоге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

Блогер и писатель Лена Миро опубликовала в своем «Живом Журнале» пост, посвященный судебному процессу над Русланом Соколовским . Пост, в котором блогер критикует Руслана, появился 2 мая.

Писательница назвала Руслана подростком, который пошел в храм ловить покемонов, «посмотрев телевизор». Миро кратко пересказала начало истории Соколовского, не вдаваясь в подробности хода судебного процесса и не поясняя в тексте, за что именно судят Руслана. Вместо этого Миро заявила, что сегодня верующие люди боятся высказать свое мнение:

- Видеоблогер приходит в храм, богохульствует в нём, а люди боятся сказать, что такое поведение оскорбляет их чувства. Боятся, чтобы не прослыть зашоренными сектантами, - уверена писательница, которую так задело поведение Соколовского, что она даже провела собственное расследование:

- На условиях анонимности, я опросила около двадцати человек, показав им видеоролик Соколовского. Все они заявили, что Бога оскорбить невозможно, но их чувства оскорблены.

Оказалось, что оскорблены чувства и самой Лены, а потому она предложила «не молчать как верующие», тем более, что Уголовный кодекс на стороне оскорбленных, так как предусматривает ответственность за оскорбление чувств верующих. При этом блогер посетовала, что «пацана жалко сажать», но «преступление налицо», а потому Соколовский, по мнению Миро, заслуживает тюрьмы.