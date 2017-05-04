Экс-губернатора Челябинской области объявили в международный розыск

Из-за уголовного дела о взятке в 26 миллионов рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017
В международный розыск объявили экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, написал 5 мая ТАСС.
Как рассказал адвокат Игорь Трунов, чиновника, обвиняемого в крупной взятке в 26 миллионов рублей, официально объявили в розыск несмотря на то, что он находится на лечении. Еще 10 апреля Трунов сообщал, что его клиент лечится в Лондоне, в связи с чем он не приехал на допрос к следователю.
— Следствие в полной мере владеет информацией о том, что Юревич находится на лечении, но следователь все равно вышел в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с объявлением его в международный розыск, — уточнил он.
- Вопрос о заочном аресте бывшего чиновника будет рассмотрен в суде Екатеринбурга после праздников, 12 мая.
- СК 16 марта сообщил о возбуждении уголовного дела против Юревича. По данным ведомства, в 2012 году он получил 26 миллионов рублей в качестве вознаграждения за назначение на должность министра здравоохранения Челябинской области. Сам бывший губернатор свою вину не признает.