Экс-губернатора Челябинской области объявили в международный розыск

Из-за уголовного дела о взятке в 26 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В международный розыск объявили экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, написал 5 мая ТАСС.

Как рассказал адвокат Игорь Трунов, чиновника, обвиняемого в крупной взятке в 26 миллионов рублей, официально объявили в розыск несмотря на то, что он находится на лечении. Еще 10 апреля Трунов сообщал, что его клиент лечится в Лондоне, в связи с чем он не приехал на допрос к следователю.

— Следствие в полной мере владеет информацией о том, что Юревич находится на лечении, но следователь все равно вышел в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с объявлением его в международный розыск, — уточнил он.