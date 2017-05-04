Эксперт объяснил, почему в руках жителя Екатеринбурга взорвался смартфон

От этого не застрахован никто.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

Специалист по ремонту мобильной техники Александр Супоницкий объяснил, почему в руках жителя Екатеринбурга взорвался китайский смартфон DEXP. С экспертом пообщался журналист «АиФ-Урал».

По словам специалиста, причиной взрыва гаджета стала некачественная дешевая сборка.

- Существуют качественные китайские бренды, которые следят за качеством выпускаемой продукции, в том числе и аппараты Apple и Samsung, а также другие известные бренды собираются на китайских заводах. Но есть и небольшие заводики в Китае, которые пользуются более дешевой сборкой и экономят на всем, - рассказал Александр Супоницкий.

Также он объяснил особенности аккумуляторов, которыми оснащают смартфоны.

- Что из себя представляет аккумулятор литиево-полимерный – это два электрода (по сути фольга), свернутые в рулон, между ними проложен слой диалектрика, пропитанного элоктролитом. Чем тоньше слов диалектрика, тем больше емкость аккумулятора. Чтобы сделать компактней аккумулятор, наматывают тоньше слой диалектрика. В силу разных гальванических процессов на электродах появляются токопроводящие наросты, которые прорастают через этот диалектрик, и происходит замыкание. В аккумуляторе хранится изрядный заряд тока и тело сильно нагревается. В результате может что-нибудь сгореть. Соответственно, если что-то замкнуло, и не было защиты, то ничего не спасет. От этого никто не застрахован. Такие фокусы были и Apple и у Samsung, - заметил эксперт.