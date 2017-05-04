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Гендиректор Uber рассказал, когда в Екатеринбурге появится беспилотное такси

Гендиректор Uber рассказал, когда в Екатеринбурге появится беспилотное такси
16+
Фото: Евгений Светлый / "Наша Газета"
По мнению европейских специалистов, это позволит сократить количество машин на улицах города на 90%.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

Исторически такси, как в России, так и за рубежом, считалось роскошью, и люди пользовались им достаточно редко. Однако на сегодняшний день для многих это одно из основных средств передвижения по городу. И, как заявил во время своего визита в столицу Урала генеральный директор Uber в России Дмитрий Измайлов, теперь главная задача заключается в том, чтобы заставить людей отказаться от личных авто в пользу мобильных сервисов заказа такси. При этом он объяснил, какие проблемы крупных городов это позволит решить.

Столица Урала прогрессивнее Москвы



В своем выступлении гендиректор российского Uber опирался на данные исследования*, проведенного совместно с Казанским федеральным университетом и столичными специалистами в пяти крупнейших городах нашей страны – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани.

По статистическим данным, полученным в ходе этого исследований, для многих основным способом передвижения, как в Екатеринбурге, так и в других городах России, по-прежнему остается общественный транспорт. На втором месте пока еще остаются личные автомобили. Но, по данным Uber, тех, кто пользуется мобильным сервисом заказа такси, сейчас почти столько же, как и автомобилистов. А вообще регулярно на такси ездит практически каждый третий.

– 30% людей, которых мы опрашивали, говорили, что пользуются такси более одного раза в неделю, – уточнил Дмитрий Измайлов.

Причем, если в Санкт-Петербурге на тысячу жителей приходится примерно 7 такси, в Екатеринбурге – 5,9. По этому показателю наш город опережает даже столицу.

– Получается Екатеринбург в каком-то смысле прогрессивнее, чем Москва?

– Ну да, по статистике, по количеству такси на душу населения так и есть, – подтвердил Дмитрий.

Но в то же время, если сравнивать с такими городами, как Нью-Йорк или Лондон, то, конечно, здесь еще есть, куда расти. По мнению исследователей, в Екатеринбурге рынок такси может вырасти еще как минимум в два раза.



После чего Измайлов назвал три главные причины, почему люди выбирают такси. Основная  – позднее время поездки. На втором месте случаи, когда люди, у которых свои авто, по каким-либо причинам не могут сесть за руль сами.  Ну и, конечно, очень часто такси вызывают, когда нужно быстро куда-то добраться.

–  Здесь, с точки зрения интеграции Uber в транспортную инфраструктуру Екатеринбурга, интересно, что примерно 20% всех наших поездок начинаются или заканчиваются у станций метро, – рассказал Дмитрий Измайлов.– И эта тенденция прослеживается не только в Екатеринбурге и в России, но и глобально. Потому что многие используют Uber как дополнение к уже существующему маршруту. Допустим, опаздывая на работу, они прибегают к помощи нашего сервиса, чтобы быстрее добраться до метро.

То есть пока подобные сервисы лишь дополняют транспортную инфраструктуру города. Но гендиректор российского представительства международной компании надеется, что в будущем ситуация изменится.

Такси на двоих

Сейчас в мире около 2 миллиардов автомобилей, что, естественно, вызывает массу проблем: заторы на дорогах, нехватку парковок, загазованность воздуха и так далее. Но, по словам Измайлова, самое обидное здесь заключается в том, что при этом 95% времени большая часть машин просто простаивают. К примеру, если вы приехали на работу на автомобиле и оставили его на парковке, он стоит без дела практически весь день. То же самое происходит, когда, вы приезжаете в магазин за покупками.

– Наша задача – поднять эффективность использования автомобиля и таким образом понизить количество машинах на дорогах, – считает гендиректор Uber в России.

Для этого во многих городах мира сейчас тестируются сервис совместных поездок.

– Проанализировав свои данные, мы увидели, что очень часто, особенно в часы пик, многие едут из одного района в одном и том же направлении. И чаще всего на такси едет один человек, – объяснил Измайлов. - Но мы пытаемся изменить эту ситуацию, объединяя заказы людей, которые едут в одном направлении. 

Это работает следующим образом: заказывая такси, клиент сразу знает, что будете ехать с еще одним человеком, которого подбирают по пути. Когда же первый клиент выходит, второй едет дальше, к нему по дороге подсаживается уже третий человек и так далее. То есть получается такая цепочка. При этом в машине постоянно находится несколько пассажиров.

По словам Измайлова, это позволяет не только повысить эффективность использования машин, но также приводит к понижению цен на 20-30%. И поможет уменьшить количество автомобилей, что, в свою очередь, должно снизить загруженность дорог в городе. А также здесь очевидна польза и для окружающей  среды. В итоге все это должны привести к тому, что люди откажутся от машин в пользу быстрого, качественного и доступного сервиса такси.

Здесь гендиректор Uber подчеркнул, что, когда сервис запускался в Екатеринбурге, примерное время ожидания было около 10 минут; сейчас же оно составляет около 4 минут.

– Но самое короткое время ожидания в мире составляет от 1 до 2 минут, то есть здесь тоже есть, куда расти, – заметил Измайлов.

Если представить ситуацию, когда время подачи автомобиля сократиться до минуты, и при высоком качестве и безопасности  у такси будет доступная цена, действительно встает вопрос: нужен ли собственный автомобиль или можно вполне обойтись без него. Правда, что-то нам подсказывает, что жители нашей страны не смогут так просто отказаться от личных авто. И главная причина здесь – наш менталитет.

Беспилотное такси – дешевле и безопаснее

Ну и главное, что должно полностью изменить транспортную инфраструктуру мегаполисов в будущем, – это, конечно же, беспилотные автомобили, о которых так много говорят в последнее время. Правда, пока в большинстве случаев все ограничивается лишь словами.

– Но в Калифорнии и Питтсбурге уже начали тестировать беспилотные автомобили, которые в будущем должны заменить обычные такси, – сообщил Кузнецов.

Причем, испытания проходят не только с легковыми автомобили, но и с грузовым транспортом. В США уже проводился такой эксперимент: грузовик с пивом смог довезти его с одного конца штата в другой по скоростной трассе. Правда, когда грузовик съезжал с хайвэя, водителю все равно приходилось садиться за руль.

По оценкам европейских специалистов, совместные поездки на беспилотных автомобилях сократят количество машин на 90%. Что, по идее, должно сделать дороги безопаснее.

– А когда беспилотное такси станет реальностью?  Какие факторы тормозят их появление на улицах города? В будущем беспилотное такси будет дешевле обычного?

– Я считаю, что, скорее всего, беспилотное такси будет дешевле, – ответил Дмитрий Кузнецов. – С точки зрения времени, мне пока реально сложно сказать. Это будет зависеть от развития технологий и от того, насколько быстро наше законодательство разрешит тестировать беспилотники.

– То есть первые беспилотники появятся в Екатеринбурге еще не скоро?

–  Я надеюсь, что это произойдет быстрее, чем мы все ожидаем  Но, думаю, да – это будущее наступит не в ближайшие годы. Еще пройдет какое-то время.

* Исследование проводилось в пяти крупнейших городах России, где присутствует Uber. В ходе него были опрошены 1600 водителей и столько же клиентов сервиса по заказу такси.

  • В разных городах мира тестируется масса различных сервисов. Например: сервисы курьерской доставки,  перевозки детей, людей на инвалидных колясках, животных, перевозки из одного города в другой. . Есть сервис по заказу машины, которая ходит по принципу маршрутки, когда клиенту все-таки нужно добраться до определенной точки, чтобы в нее сесть. Они пользуются спросом после больших мероприятий, когда нескольким клиентам нужно ехать в одном и том же направлении. А в ЮАР, к примеру, одно время был доступен даже заказ вертолетов. А в России сейчас разрабатывается новый портал, который будет помогать властям конкретных городов лучше понимать транспортные потоки, что должно помочь в планировании  инфраструктуры города.
  • 28 мая будет ровно два года, как Uber пришел в Екатеринбург. Наш город стал третьим в России, после Москвы и Санкт-Петербурга, где заработал этот сервис.

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Евгений Светлый, 05.05.2017, 16:38
Тэги: Деньги, Дороги, Авто
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