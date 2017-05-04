Екатеринбург ждут опрессовки: график испытаний теплосети

Гидравлические испытания пройдут в два этапа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В Екатеринбурге с 29 мая начнутся опрессовки. Екатеринбургская теплосетевая компания опубликовала график гидравлических испытаний.

Первый этап

С 23.00 часов 29 мая до 7.00 30 мая - проверка обратных магистральных и квартальных трубопроводов, подачу горячей воды ограничат;

с полуночи до 6.00 утра 31 мая и 1 июня - проверка магистральных трубопроводов, давление в трубах будет понижено.

Второй этап

С 23.00 часов 10 июля до 7.00 11 июля - проверка магистральные и квартальные трубопроводы, подача горячей воды будет ограничена;

с полуночи до шести утра 12 и 13 июля - проверка магистральных трубопроводов с понижением давления.

В период опрессовок возможны аварийные ситуации. Если вы обнаружили пар над проезжей частью, не приближайтесь к очагу аварии, так как в ее районе под асфальтом быть полость, заполненная горячей водой. Также не следует переходить или проезжать по затопленным дорогам и тротуарам, парковать автомобили на люках колодцев и приближаться к машине, если она стоит в зоне разлива.