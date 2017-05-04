Лекарства по рецепту врача сделают бесплатными для всех россиян

Минздрав РФ разрабатывает программу лекарственного возмещения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017
Все россияне смогут получать бесплатно лекарства по рецепту врача, сообщают «Известия» 5 мая.
Министерство здравоохранения разрабатывает программу бесплатного лекарственного обеспечения для россиян с полисами ОМС. Благодаря системе лекарственного возмещения все граждане смогут получать препараты по рецепту врача бесплатно, однако список этих препаратов будет ограничен.
Какие именно лекарства войдут в список, пока неизвестно - он находится на стадии разработки. Сейчас также прорабатываются варианты финансирования системы, которая, по подсчетам экспертов, потребует 500 миллиардов рублей в год.
- Пробный проект системы может начать работу уже в 2018 году. Сегодня механизм обеспечения бесплатными лекарствами действует только для льготников - инвалидов, ветеранов, детей младше трех лет и других категорий граждан. Список препаратов также ограничен.