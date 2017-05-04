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Набережную Исети в Екатеринбурге благоустроят за 400 миллионов рублей

Набережную Исети в Екатеринбурге благоустроят за 400 миллионов рублей
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Первый этап реконструкции начнется в 2017 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

Архитекторы представили властям Екатеринбурга концепцию благоустройства набережной реки Исеть. На работы планируется потратить 400 миллионов рублей, сообщили в администрации города 4 мая.

На реконструкцию набережной в центре Екатеринбурга потратят 400 миллионов

Проект благоустройства набережной разработали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Екатеринбург попал в список городов, которые получат на эти цели средства из федерального бюджета - более 200 миллионов рублей уже в 2017 году. Еще 200 миллионов городу выделят из областного и городского бюджетов. 
 
Реконструкция набережной пройдет в несколько этапов. Первый стартует в 2017 году: строители обустроят участок от улицы Малышева до Куйбышева. На этом отрезке набережной спуски к воде и газоны находятся в запущенном состоянии, отсутствует пешеходный проход к Историческому скверу и через улицу Куйбышева.

Через Исеть построят два новых пешеходных моста

В рамках первого этапа здесь построят два новых пешеходных моста через Исеть и реконструируют имеющийся, посадят на набережной аллею многолетних трав. Кроме этого, в районе набережной появится сеть дорожек для велосипедистов и зоны отдыха с мебелью и теплыми павильонами для отдыха зимой.

Площадь 1905 года также ждет реконструкция

Между ГЦСИ и рекой построят большую площадку для массовых мероприятий, в парке появятся две игровые детские зоны, летнее кафе и зоны для активного отдыха. Рядом с «Косым домом» расположится смотровая площадка. Благоустройство коснется также улиц Радищева, Горького, Карла Маркса и Куйбышева. Будет обновлена дорожка, соединяющая улицу Добролюбова и Радищева с мостом через Исеть.
  • Второй этап реконструкции набережной запланирован на 2018 - 2022 годы. Во время этого этапа строители продлят набережную от улицы Куйбышева до парка имени Маяковского, оборудуют пешеходную зону по улице Вайнера от проспекта Ленина до Ельцин Центра. Кроме этого, запланирована реконструкция площади 1905 года. 
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Маша Шмурыгина, 05.05.2017, 10:33
Тэги: Жизнь в городе
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