Набережную Исети в Екатеринбурге благоустроят за 400 миллионов рублей

Первый этап реконструкции начнется в 2017 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

Архитекторы представили властям Екатеринбурга концепцию благоустройства набережной реки Исеть . На работы планируется потратить 400 миллионов рублей, сообщили в администрации города 4 мая.

На реконструкцию набережной в центре Екатеринбурга потратят 400 миллионов

Проект благоустройства набережной разработали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Екатеринбург попал в список городов, которые получат на эти цели средства из федерального бюджета - более 200 миллионов рублей уже в 2017 году. Еще 200 миллионов городу выделят из областного и городского бюджетов.

Реконструкция набережной пройдет в несколько этапов. Первый стартует в 2017 году: строители обустроят участок от улицы Малышева до Куйбышева. На этом отрезке набережной спуски к воде и газоны находятся в запущенном состоянии, отсутствует пешеходный проход к Историческому скверу и через улицу Куйбышева.

Через Исеть построят два новых пешеходных моста

В рамках первого этапа здесь построят два новых пешеходных моста через Исеть и реконструируют имеющийся, посадят на набережной аллею многолетних трав. Кроме этого, в районе набережной появится сеть дорожек для велосипедистов и зоны отдыха с мебелью и теплыми павильонами для отдыха зимой.

Площадь 1905 года также ждет реконструкция

Между ГЦСИ и рекой построят большую площадку для массовых мероприятий, в парке появятся две игровые детские зоны, летнее кафе и зоны для активного отдыха. Рядом с «Косым домом» расположится смотровая площадка. Благоустройство коснется также улиц Радищева, Горького, Карла Маркса и Куйбышева. Будет обновлена дорожка, соединяющая улицу Добролюбова и Радищева с мостом через Исеть.