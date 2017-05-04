100 голубей, гармони и песни: организаторы «Бессмертного полка» рассказали, как пройдет акция в Екатеринбурге

Участников призывают не брать с собой домашних животных, большие сумки и велосипеды.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

Организаторы «Бессмертного полка» в Екатеринбурге ожидают, что участие в акции в этом году примут до 70 тысяч человек. Такое количество людей соберется при условии хорошей погоды. Если 9 мая в городе будет холодно, то, по словам координатора «Бессмертного полка» Валерия Басая, к акции присоединится 30 – 40 тысяч человек.

Сбор «Бессмертного полка»

Место сбора участников остается прежним – улица Толмачева. Именно от этой точки в 11.00 двинется колонна «Бессмертного полка» в сторону площади 1905 года. Попасть к месту сбора участники могут через два входа: на улице Царской (бывшая Никонова) и улице Первомайской (ближе к Карла Либкнехта).

Программа прохода колонны

Колонны начнут формировать уже в 9.00. При этом, по словам Валерия Басая, никаких привилегий в очередности в колонне для горожан не будет. Первыми пойдут те, кто придет к месту сбора раньше других. Никакой предварительной регистрации для участников акции нет.

На фото: Валерий Басай

После того, как по проспекту Ленина проедут раритетные автомобили, сотрудники полиции уберут ограждения и сформированная колонны «Бессмертного полка» двинутся в сторону площади 1905 года. Впереди они развернут Знамя Победы. По пути участники шествия будут петь песни и играть на гармошках. Когда «голова» колонны сравняется с памятником Ленину, рядом с которым будет стоять трибуна с ветеранами, участники хором споют песню Булата Окуджавы «Десятый наш десантный батальон». Под конец песни они выпустят в небо сотню голубей в знак мира.

На видео: песня «Десятый наш десятый батальон» в фильме «Белорусский вокзал»

Ограничения для участников акции

Координатор шествия Валерий Басай предупредил, какие ограничения действуют в 2017 году для участия в акции. Так, сотрудники полиции не пропустят горожан с домашними животными, габаритными сумками, велосипедами и скейтбордами. Также нежелательно приходить с транспарантами со стеклом, поскольку оно может поранить других людей, если разобьется.

- Транспаранты украшают акцию. Но нам не важно с чем придет человек. Вы можете прийти с фотографией – цветной или черно-белой – и нести ее в руках. Если нет фото, можете написать на листе формата А4 фамилию, имя, отчество, дату рождения и дату смерти, если она известна, вашего солдата. Также можно прийти без всего и все равно пройти в колонне. Ограничений нет, - заметил координатор Валерий Басай.