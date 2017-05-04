Екатеринбург ждут дожди и заморозки: прогноз погоды на праздничные выходные

По ночам температура воздуха будет опускаться до минус 1 градуса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В ночь на субботу, 6 мая, ожидаются заморозки - синоптики прогнозируют похолодание до минус 1 градуса. День будет пасмурным и дождливым, температура воздуха не поднимется выше плюс 7 градусов. Ветер юго-западный, силой до 6 метров в секунду.

В воскресенье, 7 мая, по-прежнему будут идти дожди - всю ночь, утро и день. Потепления не будет - как и в субботу, столбик термометра не поднимется выше плюс 7 градусов. К вечеру облачность рассеется, погода станет ясной. Ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 8 мая, температура воздуха опустится до нуля градусов. Утро и вечер будут ясными и холодными - плюс 2-5 градусов. Днем пройдет небольшой дождь, потеплеет до плюс 7. Ветер западный, усилится до 6 метров в секунду.

Вторник, 9 мая. Погода, к сожалению, не порадует екатеринбуржцев в . Погода, к сожалению, не порадует екатеринбуржцев в праздничный день - синоптики обещают дожди утром и днем. Вечером осадки прекратятся, но по-прежнему будет пасмурно. Температура воздуха в этот день не поднимется выше плюс 5 градусов. Ветра практически не будет.