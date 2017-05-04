Пользователи соцсетей отреагировали на майский снег в Екатеринбурге

В уральской столице резко похолодало.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

Сегодня, 5 мая, жители Екатеринбурга могли заметить снежинки, пролетевшие над городом днем. О непогоде тут же начали рассказывать друг другу пользователи социальных сетей, успевшие заметить это природное явление.

Первый майский снег заметил екатеринбуржец Алексей Новиков. Снежная крупа выглядит довольно крупной на фоне бордовой «Волги». На фото также видно, что снег сопровождается ветром - с дерева срывает объявление.

Светлана успела снять снежную крупу на видео из окна.

- Вот такая весна, - добавялет девушка.

Публикация от Sweet_lana (@sweet_lana70) Май 4 2017 в 11:29 PDT

Многие горожане заметили, что погода ухудшается задолго до того, как увидели снег. Они фотогграфировали хмурые тучи и мрачное небо.

Екатеринбуржца Сергея Ляхова непогода совсем не испугала. Несмотря на сильный ветер, мужчина поднялся на смотровую площадку «Высоцкого», да еще и в одной в футболке.

Дмитрий зарекся не ругаться сегодня несмотря ни на что. Пятница объявлена в его офисе днем без мата. И даже погода не должна испортить этого обещания.

Вопрос, что надеть сегодня стоял особенно остро. В минувшие теплые дни мы убрали теплую одежду на дальние полки и переоделись в летнее. Привыкнуть к обратному сложно, поэтому кому-то пришлось возвращаться домой, чтобы одеться потеплее, а кто-то надел шарфы и кедами на голые ноги.