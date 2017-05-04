Прокуратура проверит школу в Екатеринбурге, где детей разделили на «бедных» и «богатых»

Школьников кормят за разными столами, причем «бедные» получают порции меньшего объема.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

Прокуратура организовала проверку сообщений о разделении детей в средней школе Екатеринбурга, где «богатых» и «бедных» школьников кормят за разными столами, сообщили в пресс-службе ведомства 5 мая.

В прокуратуре отметили, что размещение детей, родители которых не могут заплатить за улучшенный комплекс блюд, на отдельных столах в школьной столовой ущемляет права несовершеннолетних. Ведомство уделит особое внимание соблюдению законодательства о предоставлении детям-сиротам, детям из многодетных семей и оставшимся без родительской опеки питания в школах

Кроме этого, прокуратура проверит, насколько законно школа взимала с родителей плату за улучшенное питание детей, и соблюдаются ли в школьной столовой нормы калорийности и порционности блюд в соответствии с возрастом учеников. Также будет установлено, соблюдаются ли в школе санитарные нормы и правила.

- В настоящее время факты предоставления разного комплекса блюд ученикам в зависимости от благосостояния их родителей, а также раздельного размещения в школьных столовых зафиксированы в двух школах Чкаловского и Кировского районов, - сообщили в прокуратуре.