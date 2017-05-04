В Березовском руководство школы-интерната обвиняется в растрате «лишних» 1,2 миллиона рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В Березовском в местном интернате руководство присвоило более 1 миллиона рублей, сообщила 5 мая по результатам проверок пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по факту растраты бюджетных средств.

Прокуратура Березовского проверила деятельность и траты образовательного учреждения «Березовская школа-интернат». Было установлено, что с 2015 по 2016 годы в результате неправомерных действий должностных лиц похищены денежные средства общую сумму свыше 1,2 миллионов рублей.

— В нарушение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», к педагогической деятельности привлекались работники, не имеющие соответствующего уровня образования. При этом содержание преподавателей в штатном расписании не являлось необходимым. По итогам 2016 года руководством организации близким родственникам, трудоустроенным в школе-интернате, были начислены излишние премии. Также работникам, состоящим с руководством в близком родстве, начислялась заработная плата за совмещение работы по должностям, отсутствующим в штатном расписании, — уточнили в прокуратуре.