Вместо гей-клуба — спорт-бар: жителей дома на Сурикова обрадовали открытием нового заведения

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В Екатеринбурге в помещении, где работал клуб Mono для гостей нетрадиционной ориентации, откроется спорт-бар. Вывеска и баннеры «Патриота» вывешены на входной группе. Как 5 мая рассказал e1 владелец нового заведения, открываться они планируют уже 9 числа.

В здании на Сурикова, 47, где был клуб для геев Mono, владелец которого вынужден был закрыть его и уехать из России, в ближайшее время откроют спорт-бар. Судя по тематике заведения, здесь можно будет выпить и закусить, посмотреть трансляции матчей и спеть караоке.

Учредитель нового бара Константин Мячин рассказал, что давно планировал открыть подобный клуб, но искал место. Он выбрал подвал на Сурикова неслучайно: скандально известное заведение привлекло его внимание, благодаря откликам местных жителей.

– Когда я задумался над открытием заведения подобного формата, то очень долго занимался поиском подходящего помещения. Прочитав новости, узнал, что все жители этого района не особо радовались тому, что здесь находился такой клуб. В итоге решил, что мой спорт-бар сюда отлично впишется, — отметил Мячин.