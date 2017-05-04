В Екатеринбурге в массовом ДТП погиб молодой мотоциклист

Столкновение мотоцикла и двух иномарок произошло на Московском тракте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В Екатеринбурге на Московском тракте мотоциклист погиб в столкновении с двумя иномарками, сообщили в городском управлении ГИБДД 5 мая.

Утром 5 мая 33-летний мотоциклист ехал по левой обочине трассы на выезде в сторону Перми, не справился с управлением и столкнулся с «Ленд Ровером», который двигался попутно. От удара мотоцикл отбросило на «Ниссан», который ехал впереди.

От полученных травм мужчина скончался на месте. В ГИБДД отметили, что он имел водительские удостоверение категории «А», мотоцикл был зарегистрирован.