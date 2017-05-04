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В Екатеринбурге в массовом ДТП погиб молодой мотоциклист

В Екатеринбурге в массовом ДТП погиб молодой мотоциклист
16+
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Столкновение мотоцикла и двух иномарок произошло на Московском тракте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В Екатеринбурге на Московском тракте мотоциклист погиб в столкновении с двумя иномарками, сообщили в городском управлении ГИБДД 5 мая.
 
Утром 5 мая 33-летний мотоциклист ехал по левой обочине трассы на выезде в сторону Перми, не справился с управлением и столкнулся с «Ленд Ровером», который двигался попутно. От удара мотоцикл отбросило на «Ниссан», который ехал впереди. 
 
От полученных травм мужчина скончался на месте. В ГИБДД отметили, что он имел водительские удостоверение категории «А», мотоцикл был зарегистрирован.
 
 
  • На месте ДТП работают полицейские, обстоятельства аварии устанавливаются.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 05.05.2017, 11:58
Тэги: ДТП, Фото
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