«Зовет маму и папу»: в Екатеринбурге на Уктусе нашли в подъезде 2-летнюю девочку без родителей

Она была одета в легкую одежду не по погоде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В Екатеринбурге на Уктусе сегодня днем, 5 мая, прохожие нашли маленькую девочку. Она была одна и в легкой одежде, несмотря на холодную погоду. Ребенка привезли в отдел полиции №13, ее родителей разыскивают, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Малышку обнаружили на третьем этаже в подъезде дома № 15/18, расположенном в переулке Коротком сегодня около 14 часов. Прохожие взяли ребенка домой и позвонили в ОП №13.

Ребенок был одет не по погоде: в легкие болоневые штаны на подтяжках на голое тело, кофточку и сапожки на босую ногу. Местные жители, которые ее нашли, одели ее потеплее.

На вид малышке 2-2,5 годика, умеет говорить «мама» и «папа», легко идет на контакт, как ее зовут — не сказала. Из полиции ребенка отвезли в больницу.