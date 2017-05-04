В Екатеринбурге на центральной улице появится полоса для общественного транспорта

Дорожные службы к концу мая организуют обособленную полосу на участке улицы Малышева.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017
В Екатеринбурге до конца мая на улице Малышева появится выделенная полоса для общественного транспорта, сообщили в городской администрации 4 мая.
В течение мая дорожные службы сделают отдельную полосу для автобусов и троллейбусов на участке улицы Малышева от улицы Восточной до Гагарина. Отрезок дороги выделят дорожной разметкой, после чего, согласно правилам дорожного движения, автомобилисты не смогут проезжать по выделенной полосе и останавливаться на ней.
Нарушение этого правила наказывается административным штрафом в размере 1500 рублей.
- Выделенные полосы для общественного транспорта уже есть на нескольких улицах Екатеринбурга. Это улицы Белинского, Розы Люксембург, Чапаева, Щорса, Энгельса, Челюскинцев, Вильгельма де Геннина и Карла Либкнехта.
- Организация обособленных полос для транспорта - часть подготовки Екатеринбурга к внедрению транспортной реформы, перенесенной на 2019 год.
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Маша Шмурыгина, 05.05.2017, 09:10
Тэги: Общественный транспорт, Дороги
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Тэги: Общественный транспорт, Дороги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter
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Местный05 мая 2017, 09:42
Там и так узко и 2 изгиба дороги!!! Общественный транспорт будет постоянно вылазить на среднюю полосу.
ДТП - Общественный транспорт виноват.
+ Многие автомобилисты поворачивают направо на Гагарина. Будут сложности, так как там ещё пешеходов пропускать надо. Опять фигню какую-то придумали.
Лишь бы полосы нарисовать, да камеру поставить. А о безопасности движения и не думают совсем! ((
Хотите разгрузить в "часы пик" перекрёсток Малышева-Восточная, по направлению к ЖБИ, так поставьте камеры фиксации на самом этом перекрёстке. И карайте тех, кто выезжает на занятый перекрёсток!
Умники, блин! Слов нет!
ДТП - Общественный транспорт виноват.
+ Многие автомобилисты поворачивают направо на Гагарина. Будут сложности, так как там ещё пешеходов пропускать надо. Опять фигню какую-то придумали.
Лишь бы полосы нарисовать, да камеру поставить. А о безопасности движения и не думают совсем! ((
Хотите разгрузить в "часы пик" перекрёсток Малышева-Восточная, по направлению к ЖБИ, так поставьте камеры фиксации на самом этом перекрёстке. И карайте тех, кто выезжает на занятый перекрёсток!
Умники, блин! Слов нет!