Такую картину можно увидеть у Абрамовича: в Екатеринбурге открыли музей художника Миши Брусиловского

Как Брусиловского включат в пантеон мифологии уральской столицы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В Екатеринбурге 7 мая 2017 года состоится официальное открытие музея художника с мировым именем Михаила Брусиловского (в его день рождения). За два дня до этого друзья Шаевича позвали в галерею журналистов и рассказали как культурный центр станет живым воплощением «мифологического образа» художника. Во что превратилась презентация музея — в материале НАШЕЙ.

«Чужим» бизнесменам Брусиловского не отдали

Разговоры об открытии музея Брусиловского шли еще при жизни художника. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в конце октября 2016 года заявлял, что площадка под галерею для работ Шаевича найдена. Разместить его картины согласился некий ритейлер.

3 ноября 2016 года Миши не стало. Буквально через неделю после смерти художника принять его картины захотел еще один бизнесмен — Олег Гусев. Для музея он предложил площадку в здании бывшего завода ОЦМ. Гусев преобразовал этот комплекс в апартаменты и организовал там свой культурный центр. Зал для новой галерею занимал площадь 250 квадратных метров.

В новом музее часть работ разместили на полу

В итоге же музей Брусиловского открыли на маленьком пространстве в галерее АРТ-птица, которая расположена в одном здании с музеем «Невьянской иконы», основанной Евгением Ройзманом.

В зале свободно могут разместиться не более 20 человек. Далеко не всем работам Шаевича нашлось здесь место. Некоторые его произведения разместили на полу.

— Я не хотел отпускать Брусиловского. Я понимал, что все, что у меня есть, я отдам в музей. Но чужим людям из бизнеса тоже тяжело отдать. В итоге получился музей камерный. У нас есть здесь перспективы уйти вниз, в бок, — пояснил Ройзман журналистам выбор места.

Один из немногих плюсов тесноты — выставки будут еженедельно обновляться. Кроме картин и графических работ в запасе у владельцев наследия Брусиловского есть его письма. Например, посетители увидят переписку Миши с поэтессой Беллой Дижур, которая писала стихи к его картинам.

Часть работ Брусиловского разместили на полу

А поймет ли народ современное искусство?

Во время презентации друзья Брусиловского — Виталий Волович и Алексей Рыжков многократно повторяли его имя, приставляя к ним эпитеты: «художник с мировым именем», «бытописатель Екатеринбурга». Вместе с тем, рассуждая о величии своего друга, Волович и Рыжков сокрушались о низком культурном уровне тех, для кого выставляют картины.

— А как гордиться его работами, если люди приходят и ничего не понятно. Картины странные. У неподготовленных людей они вызывают насмешку, — сокрушался Рыжков.

— Культура сейчас занимает более чем скромное место. Мы живем в эпоху тендеров, когда лучше не то, что лучше, а то что дешевле. Культура противостоит ощущению убогого прагматизма. Культура то, что спасает нас от расчеловечивания, — проповедовал в свою очередь Виталий Волович.

Горожан научат понимать Брусиловского

Для того, чтобы посетители музея воспринимали картины Брусиловского без насмешек друзья художника будут проводить в галерее платные экскурсии. Они будут выступать не столько как гиды в мир искусства, сколько живыми воспоминаниями о Мише Шаевиче.

Рыжков одновременно с этим признал, что каждый из друзей будет вкладывать свое восприятие Брусиловского. Поэтому не исключено, что личность художника из этих рассказов будет обрастать своими легендами.

— Это уже мифологическая фигура нашего города, — пояснил Рыжков суть будущих экскурсий.