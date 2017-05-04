Наверх
«Зовет маму и папу»: в Екатеринбурге на Уктусе нашли в подъезде 2-летнюю девочку без родителей
17:30, сегодня
Как больше не делать платежи в банке – более выгодный способ погашения кредитов и займов
17:22, сегодня
Такую картину можно увидеть у Абрамовича: в Екатеринбурге открыли музей художника Миши Брусиловского
17:21, сегодня
В Екатеринбурге полицейские поздравили ветеранов с Днем Победы
16:54, сегодня
«Умная» дверь для дома
Гендиректор Uber рассказал, когда в Екатеринбурге появится беспилотное такси
16:38, сегодня
В Свердловской области школьники избили охранника магазина из-за 12 бутылок пива
16:14, сегодня
Чтобы остальным жилось лучше: Министерство финансов РФ предложило реформу по сокращению числа пенсионеров
16:06, сегодня
Приглашаем на субботник в Харитоновском парке в Екатеринбурге: за участие дарится вкусный обед
Соседи жалуются на вдову поэта-фронтовика Михаила Найдича, которая превратила квартиру в центре Екатеринбурга в помойку
16:00, сегодня
В общине мусульман Свердловской области нашли запрещенные книги
15:40, сегодня
«Меня от такого ролика передернуло»: блогер Лена Миро призвала посадить Руслана Соколовского
15:31, сегодня
В сервисе платежей «Фрисби» объявили акцию «Антиклещ»
Экс-губернатора Челябинской области объявили в международный розыск
15:03, сегодня
Екатеринбург ждут опрессовки: график испытаний теплосети
14:42, сегодня
Эксперт объяснил, почему в руках жителя Екатеринбурга взорвался смартфон
14:40, сегодня
Пользователи соцсетей отреагировали на майский снег в Екатеринбурге
14:15, сегодня
В Екатеринбурге на Юго-Западе водитель «Рено Логан», нарушив правила, залетел на капот «Тойоты»
13:45, сегодня
В Березовском руководство школы-интерната обвиняется в растрате «лишних» 1,2 миллиона рублей
13:07, сегодня
100 голубей, гармони и песни: организаторы «Бессмертного полка» рассказали, как пройдет акция в Екатеринбурге
12:31, сегодня
В Екатеринбурге студенты УрФУ отстояли свое право на шествие в День радио
12:30, сегодня
Прокуратура проверит школу в Екатеринбурге, где детей разделили на «бедных» и «богатых»
12:25, сегодня
В Екатеринбурге в массовом ДТП погиб молодой мотоциклист
11:58, сегодня
«Тигры», БТР и пушки: в центре Екатеринбурга откроется выставка военной техники
11:33, сегодня
В Каменске-Уральском электромонтажник сорвался с 10-метровой высоты
11:04, сегодня
Набережную Исети в Екатеринбурге благоустроят за 400 миллионов рублей
10:33, сегодня
Лекарства по рецепту врача сделают бесплатными для всех россиян
09:47, сегодня1
В Екатеринбурге на центральной улице появится полоса для общественного транспорта
09:10, сегодня1
Выходные в Екатеринбурге c 6 по 9 мая: премьера фильма о Далиде, международный фестиваль музыки и экскурсия 18+
09:00, сегодня
В школе Екатеринбурга «богатых» и «бедных» детей кормят за разными столами
08:46, сегодня2
"Это кипящий котел": уральский музыкант о граффити, транспорте и бешеных ценах у врачей в Нью-Йорке
08:30, сегодня
«И ты, Грут!» Рецензия на фильм «Стражи Галактики-2»
08:16, сегодня
Екатеринбург ждут дожди и заморозки: прогноз погоды на праздничные выходные
08:13, сегодня
4 мая в Екатеринбурге: скорый холод и взорвавшийся смартфон
20:36, 04.05.2017
Канал Discovery снимет фильм о гибели тургруппы Дятлова в Свердловской области
20:33, 04.05.20174
Движение на федеральной трассе в Свердловской области остановили из-за природного пожара
19:46, 04.05.2017
В Свердловскую область идет резкое похолодание
19:16, 04.05.2017
В кровати семьи из Екатеринбурга взорвался мобильный телефон
18:45, 04.05.20172
«Единство слова и дела — в крови»: что отобразят в символике Екатеринбурга к 300-летию города
18:40, 04.05.20172
Рейс из Екатеринбурга на Кипр снова отложили
18:36, 04.05.2017
Полицейские задержали парня, который убил пенсионерку и сжег ее квартиру в Екатеринбурге
18:00, 04.05.2017
Общественники заявили об остановке стройки на месте уничтоженной церкви в Екатеринбурге
17:52, 04.05.20172
Свердловчане рискуют заразиться малярией
17:49, 04.05.20171
В Екатеринбурге водителям запретят поворачивать налево со Щорса
17:23, 04.05.2017
11 лет колонии строгого режима: в Екатеринбурге суд вынес приговор убийце молодой мамы
17:00, 04.05.2017
Беременная девочка из Цыганского поселка вернулась в семью: родить она должна уже в мае
16:30, 04.05.2017
Живущий на Вторчермете инвалид три месяца не может выйти на улицу из-за неработающих в его доме лифтов
16:25, 04.05.20173
В Египте назвали формат отдыха «все включено» вредным для туризма
15:57, 04.05.2017
В Свердловской области естественная смертность увеличилась почти в 2,5 раза
15:13, 04.05.20172
Все, что нажито непосильным трудом: житель Нижних Серег отсудил у «Т Плюс» 230 тысяч рублей за сгоревшие электроприборы
15:12, 04.05.20172
Сторонники Руслана Соколовского подали заявку на пикет возле Храма-на-Крови
14:37, 04.05.2017
В Екатеринбурге 75 процентов продуктов не отвечает нормам качества и безопасности
14:19, 04.05.2017
В Екатеринбурге со здания на улице Челюскинцев рухнула часть фасада
14:07, 04.05.2017
В Екатеринбурге на скандальной овощебазе во время обысков силовики нашли взрывчатку
14:05, 04.05.2017

В Екатеринбурге полицейские поздравили ветеранов с Днем Победы

В Екатеринбурге полицейские поздравили ветеранов с Днем Победы
16+
Фото: УМВД по Екатеринбургу
4 мая в городе состоялся праздничный митинг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В Екатеринбурге 4 мая состоялся торжественный митинг в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии сотрудники городского управления МВД поздравили ветеранов с наступающим праздником.
 
На митинг собрались ветераны-фронтовики и труженики тыла - пенсионеры органов внутренних дел. Сегодня в Екатеринбурге проживают 1229 ветеранов, из них 34 ветерана МВД - 15 фронтовиков и 19 тружеников тыла. С поздравительной речью к ветеранам обратился глава УМВД полковник полиции Игорь Трифонов. Он отметил, что гарнизон полиции Екатеринбурга будет следить за порядком в длинные праздничные выходные, чтобы ничто не омрачило День Победы.
 
 
Затем выступил участник ВОВ полковник милиции в отставке Иван Бронников. Ветеран напомнил о цене, которую страна заплатила за Победу, и о значении этого праздника для россиян и мирового сообщества. По традиции митинг завершился возложением цветов к мемориалу.
 
 
  • Завершилось мероприятием банкетом для ветеранов и вручением им подарков от Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу. 
  • Ветеранов, которые не смогли присутствовать на праздничной встрече, сотрудники УМВД и Общественного совета навестили дома.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 05.05.2017, 16:54
Тэги: 9 мая
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
9 мая Транспортная реформа Баскетбол Транспорт Афиша Конкурсы Ельцин-центр Биатлон Мода ЗАГС Мировые новости Хэллоуин-2015 Мотоциклы Ту 154 ИГИЛ Кризис и санкции Музыка Мультимедиа Расписание Расстрел на Депутатской Школа Новости дня Еда Психология Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Отдых Суд Горящие авто Самолет Минобороны упал в Якутии Парковки Пусть говорят Видео Скандалы Дети Производство Туризм МЧС СМИ История Екатеринбурга Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Жизнь в городе Репортаж ГИБДД Религия Интернет Скорая помощь Отключение света Уралмаш, Эльмаш ДТП Ловец покемонов Приговор Лошагину Дом-2 Взятки Слухи В Екатеринбурге -40 градусов В Египте разбился самолет с российскими туристами Образование Статистика Тест Недвижимость Экономия Дело Пьянкова Ошибки врачей ЖКХ Хоккей Лайфхак Новый год Мужчины Храм святой Екатерины Выставки Дороги Рецензия Скандал с Новиковым Эксклюзив Красота Дорожные воины Екатеринбуржцы в разных странах Новости России Необычное Истории 9 мая ЧМ-2018 Отношения Медицина Высокие технологии Доска позора Строительство Горячее История успеха Экономика Опрос Политика Женщины Позитив Личное Бизнес Путин Самолет Семья Обрушение крыши на Калинина Криминал Взрыв Корь Общественный транспорт Коллекторы Розыск Секс Снос монастыря на Качканаре Животные Развлечения Фото Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Война ритуальных агентств Авто Голодовка в колонии Бэби-боксы Искусство Грипп в Екатеринбурге Новости Сибирская язва Деньги Гололед Военный репортаж Смерть Мистика ВУЗ Футбол Волейбол Спорт Убийство Ирины Вахрушевой Здоровье Кто заработал Студенты Погода Растения Расстрел Культура Происшествия Убийство в Рахмангулово Знаменитости Приостановка полетов в Египет Крушение самолета под Ростовом Пожар Грипп Рейтинг Шоу-бизнес Интервью Катастрофа

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru