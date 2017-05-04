В Екатеринбурге полицейские поздравили ветеранов с Днем Победы

4 мая в городе состоялся праздничный митинг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В Екатеринбурге 4 мая состоялся торжественный митинг в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии сотрудники городского управления МВД поздравили ветеранов с наступающим праздником.

На митинг собрались ветераны-фронтовики и труженики тыла - пенсионеры органов внутренних дел. Сегодня в Екатеринбурге проживают 1229 ветеранов, из них 34 ветерана МВД - 15 фронтовиков и 19 тружеников тыла. С поздравительной речью к ветеранам обратился глава УМВД полковник полиции Игорь Трифонов. Он отметил, что гарнизон полиции Екатеринбурга будет следить за порядком в длинные праздничные выходные, чтобы ничто не омрачило День Победы.

Затем выступил участник ВОВ полковник милиции в отставке Иван Бронников. Ветеран напомнил о цене, которую страна заплатила за Победу, и о значении этого праздника для россиян и мирового сообщества. По традиции митинг завершился возложением цветов к мемориалу.