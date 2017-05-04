В Екатеринбурге пройдет субботник в единственном в городе хосписе: приглашаются все неравнодушные

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В субботу, 6 мая, в хосписе Екатеринбурга пройдет субботник под руководством главы города Евгения Ройзмана.

Начало мероприятия на Челюскинцев, 5 в 9 часов утра.

Будет необходимо очистить от опавшей листвы парк, расположенный рядом со зданием хосписа, провести обрезку деревьев и кустарника, посадить несколько яблонь, организовать клумбы для цветов. Планируется, что в ходе субботника будет разобран небольшой металлический павильон, где ранее располагалась кислородная станция. На его фундаменте в начале лета планируется построить беседку, где пациенты хосписа смогут прогуливаться в дождливые дни.

— В летнее время беседку можно использовать как небольшую концертную площадку. В хосписе часто проводятся благотворительные концерты. Если организовывать выступления на открытой площадке, к зрителям смогут присоединиться врачи, медсестры и жители окрестных домов, – отметил Евгений Ройзман.

Нужно будет также помыть окна и полы на третьем этаже хосписа, где активно идет ремонт. После завершения отделочных работ, перед финальной покраской, требуется убрать лишнюю пыль и грязь.