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В Екатеринбурге пройдет субботник в единственном в городе хосписе: приглашаются все неравнодушные

В Екатеринбурге пройдет субботник в единственном в городе хосписе: приглашаются все неравнодушные
16+
Фото: ekburg.ru

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В субботу, 6 мая, в хосписе Екатеринбурга пройдет субботник под руководством главы города Евгения Ройзмана.
Начало мероприятия на Челюскинцев, 5 в 9 часов утра.
 
Будет необходимо очистить от опавшей листвы парк, расположенный рядом со зданием хосписа, провести обрезку деревьев и кустарника, посадить несколько яблонь, организовать клумбы для цветов. Планируется, что в ходе субботника будет разобран небольшой металлический павильон, где ранее располагалась кислородная станция. На его фундаменте в начале лета планируется построить беседку, где пациенты хосписа смогут прогуливаться в дождливые дни. 

— В летнее время беседку можно использовать как небольшую концертную площадку. В хосписе часто проводятся благотворительные концерты. Если организовывать выступления на открытой площадке, к зрителям смогут присоединиться врачи, медсестры и жители окрестных домов, – отметил Евгений Ройзман.

Нужно будет также помыть окна и полы на третьем этаже хосписа, где активно идет ремонт. После завершения отделочных работ, перед финальной покраской, требуется убрать лишнюю пыль и грязь.
  • Ройзман обещал в конце субботника угостить всех чаем с пирогами. Также организаторы готовы обеспечить участников уборки инвентарем и перчатками.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 05.05.2017, 19:30
Тэги: Жизнь в городе
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