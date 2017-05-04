В Екатеринбурге студенты УрФУ отстояли свое право на шествие в День радио

Как уточнили в полиции, ребятам разрешили идти по тротуарам без перекрытия улиц и дорожного движения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017
Студенты радиофака УрФУ решили самостоятельно организовать традиционное шествие в День радио, в воскресенье, 7 мая. Как уточнили в полиции, ребятам разрешили идти по тротуарам без перекрытия улиц и дорожного движения. Также нашлись и бизнесмены, которые готовы предоставить университету автобусы для перекрытия улиц на безвозмездной основе.
Как отметили сами студенты, они намерены пройтись по традиционному маршруту, несмотря на официальную позицию руководства вуза об отмене шествия.
— Все равно пойдут отмечать праздник, несмотря на все препоны горадминистрации, которая вместо того, чтобы поддержать это редкое доброе мероприятие выставляет все более сложные условия организаторам каждый год. И не желает им помочь. Второй вопрос: хватит ли духу ректору УрФУ Кокшарову поднять знамя РТФ 7 мая 2017 года? — сомневается один из екатеринбуржцев, знакомый с ситуацией.
Но Кокшаров сейчас находится в отпуске.
Один из выпускников, коммерческий директор транспортной компании Андрей Калашников заявил, что они готовы предоставить университету автобусы.
Шествие студентов по тротуарам в День радио согласована, сообщили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.
— Разгонять никого, конечно же, не будем. Сотрудники полиции обеспечат безопасность колонны. Им разрешили идти по тротуару. Сотрудники полиции будут охранять общественный порядок. Все хорошо, им разрешили, — пояснили агентству.
- Студенты и выпускники радиофака выходят на традиционное шествие больше 20 лет подряд. В остальной программе празднования Дня радио — помывка Попова, встреча ветеранов, студенческий концерт, митинг у памятника — изменений нет.
- Сообщалось, что в этом году традиционного шествия радистов в Екатеринбурге не будет из-за ужесточения требований безопасности, которые выросли в связи с террористической угрозой, а также нехваткой финансов у вуза на аренду автобусов, сотрудников ЧОП и прочего.