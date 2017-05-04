В Екатеринбурге студенты УрФУ отстояли свое право на шествие в День радио

Как уточнили в полиции, ребятам разрешили идти по тротуарам без перекрытия улиц и дорожного движения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

Студенты радиофака УрФУ решили самостоятельно организовать традиционное шествие в День радио , в воскресенье, 7 мая. Как уточнили в полиции, ребятам разрешили идти по тротуарам без перекрытия улиц и дорожного движения. Также нашлись и бизнесмены, которые готовы предоставить университету автобусы для перекрытия улиц на безвозмездной основе.

Как отметили сами студенты, они намерены пройтись по традиционному маршруту, несмотря на официальную позицию руководства вуза об отмене шествия.

— Все равно пойдут отмечать праздник, несмотря на все препоны горадминистрации, которая вместо того, чтобы поддержать это редкое доброе мероприятие выставляет все более сложные условия организаторам каждый год. И не желает им помочь. Второй вопрос: хватит ли духу ректору УрФУ Кокшарову поднять знамя РТФ 7 мая 2017 года? — сомневается один из екатеринбуржцев, знакомый с ситуацией.

Но Кокшаров сейчас находится в отпуске.

Один из выпускников, коммерческий директор транспортной компании Андрей Калашников заявил, что они готовы предоставить университету автобусы.

Шествие студентов по тротуарам в День радио согласована, сообщили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу. — Разгонять никого, конечно же, не будем. Сотрудники полиции обеспечат безопасность колонны. Им разрешили идти по тротуару. Сотрудники полиции будут охранять общественный порядок. Все хорошо, им разрешили, — пояснили агентству.