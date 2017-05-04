В общине мусульман Свердловской области нашли запрещенные книги

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

При обысках в мусульманской молельне Екатеринбурга правоохранители нашли религиозную литературу, которая может быть в списке экстремистких материалов. Ведется проверка, написали 5 мая «Вечерние ведомости».

Утром в четверг, 5 мая, сотрудниками УФСБ России по Свердловской области совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД произвели осмотр молельной комнаты, по адресу Артинская, 25. По этому адресу работает Центральная религиозная организация Духовного управления мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат).

Во время проведения осмотра была изъята религиозная литература, возможно внесенная в Федеральный список экстремистских материалов Минюста России.