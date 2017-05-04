В школе Екатеринбурга «богатых» и «бедных» детей кормят за разными столами

Порции при этом отличаются по объему.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В Екатеринбурге в средней школе «богатых» и «бедных» детей кормят за разными столами, разными блюдами с разным объемом. Об этом на своей станице в Фейсбуке 4 мая рассказал писатель Валерий Зеленогорский.

Писатель возмутился разделением детей в обычной школе. По его словам, дети из малообеспеченных семей, которые не могут себе позволить сдавать по 500 рублей в месяц на дополнительное питание, едят за отдельным столом. При этом котлеты у них на 50 граммов меньше, и, в отличие от более «богатых» школьников, им не положено яблоко.

Зеленогорский напомнил, что в послевоенное время, в которое он сам был школьником, всех детей - и сирот, и детей из полных семей - кормили одинаково, несмотря на то, что для страны это были тяжелые годы.

- Сегодня, когда, слава богу, страна не лежит в руинах, школьная власть не стесняется объяснять, что яблоко надо оплатить и это нормально, - пишет Валерий. - На днях областная команда «Урал» проиграла «Локомотиву» матч на Кубок России, я очень рад, чтобы они все провалились с этим футболом, если ребенку нужно отрезать кусок котлеты, чтобы кормить футболистов.