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Синоптики предупредили о сильных ливнях в Свердловской области

Синоптики предупредили о сильных ливнях в Свердловской области
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Дожди пройдут в воскресенье.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017

Гидрометцентр выпустил предупреждение о сильных ливнях в Свердловской области в воскресенье, 6 августа.
 
Погода будет облачной с прояснениями, в субботу также возможны грозы. Температура ночью опустится до плюс 10-16 градусов, днем потеплеет до плюс 17-22. Ветер 4-10 метров в секунду. 
 
В Екатеринбурге в воскресенье также пройдут дожди. Температура воздуха днем не поднимется выше плюс 22 градусов.
  • Росгидромет прогнозирует постепенное снижение температуры с понедельника, 7 августа.
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 05.08.2017, 09:48
Тэги: Погода
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