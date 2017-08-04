Синоптики предупредили о сильных ливнях в Свердловской области

Дожди пройдут в воскресенье.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017

Гидрометцентр выпустил предупреждение о сильных ливнях в Свердловской области в воскресенье, 6 августа.

Погода будет облачной с прояснениями, в субботу также возможны грозы. Температура ночью опустится до плюс 10-16 градусов, днем потеплеет до плюс 17-22. Ветер 4-10 метров в секунду.

В Екатеринбурге в воскресенье также пройдут дожди. Температура воздуха днем не поднимется выше плюс 22 градусов.