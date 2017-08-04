В Екатеринбурге следователи проверят врача, которая разбила голову младенцу

Началась доследственная проверка.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017
В Екатеринбурге началась доследственная проверка по факту травмирования младенца, которому патронажный врач разбил голову.
Следователи выясняют обстоятельства нанесения травмы новорожденной девочке, которую врач перевернула слишком грубо и ударила головой о бортик пеленального стола. Будут опрошены сама медик и родители пострадавшего ребенка.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
- Напомним, об инциденте рассказала мама ребенка Виктория Крамер. По ее словам, после того, как младенец ударился головой, врач заявила, что ничего страшного не произошло, дала советы по кормлению и ушла.
- Между тем у ребенка появилась гематома, родители отвезли девочку в больницу, где у нее диагностировали упую травму головы и рассечение лобной области.