В Екатеринбурге следователи проверят врача, которая разбила голову младенцу

Началась доследственная проверка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017

В Екатеринбурге началась доследственная проверка по факту травмирования младенца, которому патронажный врач разбил голову.

Следователи выясняют обстоятельства нанесения травмы новорожденной девочке, которую врач перевернула слишком грубо и ударила головой о бортик пеленального стола. Будут опрошены сама медик и родители пострадавшего ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в областном управлении Следственного комитета.