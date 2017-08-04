В Екатеринбурге врач разбила голову младенцу

Медик пришла осмотреть новорожденного и слишком грубо перевернула его.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017

В Екатеринбурге врач нанесла травму младенцу. Об этом сообщила в соцсетях мама ребенка Виктория Крамер.

По словам женщины, врач пришла раньше времени и звала под окном родителей, которые в это время были на узи. Когда медика впустили, она подошла к младенцу, которому нет и месяца, и слишком грубо перевернула его на живот, из-за чего ребенок ударился головой о пеленальный стол:

– Влетела в комнату, схватила ребенка и, переворачивая на животик, не зафиксировала головку. Дочка со всей дури ударилась о бортик пеленального столика. На мой крик она сказала, что ничего страшного, - рассказала Виктория.