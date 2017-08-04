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В Екатеринбурге врач разбила голову младенцу

В Екатеринбурге врач разбила голову младенцу
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Медик пришла осмотреть новорожденного и слишком грубо перевернула его.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017

В Екатеринбурге врач нанесла травму младенцу. Об этом сообщила в соцсетях мама ребенка Виктория Крамер. 
По словам женщины, врач пришла раньше времени и звала под окном родителей, которые в это время были на узи. Когда медика впустили, она подошла к младенцу, которому нет и месяца, и слишком грубо перевернула его на живот, из-за чего ребенок ударился головой о пеленальный стол:

– Влетела в комнату, схватила ребенка и, переворачивая на животик, не зафиксировала головку. Дочка со всей дури ударилась о бортик пеленального столика. На мой крик она сказала, что ничего страшного, - рассказала Виктория. 

  • Врач заявила, что ничего страшного не случилось, дала советы по кормлению и ушла. Однако на лбу у младенца появилась гематома, и родителям пришлось ехать в больницу. Медики осмотрели ребенка и сообщили, что у него тупая травма головы и рассечение лобной области.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 05.08.2017, 16:25
Тэги: Дети, Происшествия
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