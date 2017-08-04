В Екатеринбурге врач разбила голову младенцу

Медик пришла осмотреть новорожденного и слишком грубо перевернула его.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017
В Екатеринбурге врач нанесла травму младенцу. Об этом сообщила в соцсетях мама ребенка Виктория Крамер.
По словам женщины, врач пришла раньше времени и звала под окном родителей, которые в это время были на узи. Когда медика впустили, она подошла к младенцу, которому нет и месяца, и слишком грубо перевернула его на живот, из-за чего ребенок ударился головой о пеленальный стол:
– Влетела в комнату, схватила ребенка и, переворачивая на животик, не зафиксировала головку. Дочка со всей дури ударилась о бортик пеленального столика. На мой крик она сказала, что ничего страшного, - рассказала Виктория.
- Врач заявила, что ничего страшного не случилось, дала советы по кормлению и ушла. Однако на лбу у младенца появилась гематома, и родителям пришлось ехать в больницу. Медики осмотрели ребенка и сообщили, что у него тупая травма головы и рассечение лобной области.