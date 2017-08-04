МЧС: к ливням в Свердловской области присоединятся град и шквалистый ветер

Спасатели выступили с экстренным предупреждением.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017

Прогноз синоптиков о ливнях дополнился предупреждением о крупном граде в Свердловской области.

Свердловские спасатели вслед за Росгидрометцентром выступили с предупреждением о грядущей непогоде. По данным областного управления МЧС, в ближайшие дни на территории региона ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и порывы ветра силой до 20 метров в секунду. Экстренное предупреждение направлено в органы местного самоуправления, министерства и ведомства. Силы и средства МЧС приведены в состояние повышенной готовности.

Спасатели напоминают, что в период непогоды свердловчанам следует быть осторожными. По возможности оставайтесь дома, не совершайте дальних поездок на личном автомобиле и выездов на природу. Если гроза застала вас на улице, не прячьтесь под деревьями, на остановках, рядом с рекламными щитами и недостроенными зданиями. В квартирах следует закрыть окна и не стоять рядом с ними во время грозы.