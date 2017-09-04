Екатеринбургская епархия сделала заявление по поводу нападения на ККТ «Космос»

В заявлении говорится, что выражать несогласие с "Матильдой" нужно в рамках закона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

Екатеринбургская епархия прокомментировала инцидент в ККТ "Космос", в который утром 4 сентября врезался на УАЗе неадекватный мужчина.

В епархии назвали нападение на "Космос" "беспрецедентным общественно опасным актом, заслуживающим безусловного осуждения и наказания виновных, какими бы мотивами они ни руководствовались".

– Выступая против художественного изображения прославленных в лике святых членов Царской семьи образом, унижающим достоинство верующих людей, представители Екатеринбургской епархии всегда подчеркивали, что выражение несогласия против фильма «Матильда» должно находиться в рамках закона, – говорится в сообщении.

При этом в епархии заявили, что психическая болезнь человека, въехавшего в "Космос", "не дает кому бы то ни было права на необоснованное установление связи между позицией православной общественности против фильма "Матильда" и подобного преступного деяния".

Представители епархии убеждены, что при этом цивилизованный диалог по поводу выхода "Матильды" отсутствует, что создает почву для дальнейших конфликтов.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал инцидент с "Космосом" терактом, а задержанного мужчину – "православным фанатом", который совершил это из-за фильма "Матильда". При этом глава города передал "привет" Поклонской. В ответ на это экс-прокурор Крыма заявила, что Ройзман оскорбляет чувства верующих.

Нападение на "Космос" совершил 39-летний житель Ирбита Денис Мурашов, состоящий на учете у психиатра.

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