Екатеринбургских таможенников подозревают в сговоре с контрабандистами, которые пытались провезти 50 кг янтаря

Партию камня на сумму шесть миллионов рублей задержали в аэропорту Кольцово.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017
Таможенники, в дежурную смену которых в Кольцово изъяли крупную партию янтаря, подозреваются в сговоре с контрабандистами, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Накануне в аэропорту Екатеринбурга сотрудники Уральского таможенного управления задержали более 50 килограммов янтаря на сумму около шести миллионов рублей. Трое граждан Китая планировали вылететь с грузом в Харбин, однако попались при прохождении досмотра ручной клади и багажа.
Сотрудники дежурной смены таможни, работавшие в тот день в Кольцово, стали фигурантами расследования – их подозревают в сговоре с контрабандистами. В Уральском таможенном управлении сообщили, что ведомство проводит служебную проверку.
- Янтарь включен в список стратегически важных товаров и ресурсов. Вывозить из России его запрещено.
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