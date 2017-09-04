Екатеринбургских таможенников подозревают в сговоре с контрабандистами, которые пытались провезти 50 кг янтаря

Партию камня на сумму шесть миллионов рублей задержали в аэропорту Кольцово.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

Таможенники, в дежурную смену которых в Кольцово изъяли крупную партию янтаря, подозреваются в сговоре с контрабандистами, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне в аэропорту Екатеринбурга сотрудники Уральского таможенного управления задержали более 50 килограммов янтаря на сумму около шести миллионов рублей. Трое граждан Китая планировали вылететь с грузом в Харбин, однако попались при прохождении досмотра ручной клади и багажа.

Сотрудники дежурной смены таможни, работавшие в тот день в Кольцово, стали фигурантами расследования – их подозревают в сговоре с контрабандистами. В Уральском таможенном управлении сообщили, что ведомство проводит служебную проверку.

Янтарь включен в список стратегически важных товаров и ресурсов. Вывозить из России его запрещено.

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