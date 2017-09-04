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Жителям Свердловской области обещают резкий рост доходов

Жителям Свердловской области обещают резкий рост доходов
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Улучшение финансового положения жителей ожидается в ближайшие месяц-два.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

Свердловская область попала в десятку регионов России, в которых в ближайшие пару месяцев ожидается резкий рост доходов населения. Рейтинг подготовил Финансовый университет при правительстве РФ. 
 
По итогам исследований, проведенных в июле, "короткий" индекс, показывающий перспективы роста доходов населений и потребительской активности в ближайшие месяц-два, составил в Свердловской области три процента (средний индекс по России – 1,7 процента). Это единственный уральский регион, который вошел в первую десятку рейтинга. 
 
 
Курганская область, например, попала в десятку аутсайдеров рейтинга – регионов, в которых в ближайшие месяцы ожидается снижение реальных доходов жителей и их потребительской активности. 

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Маша Шмурыгина, 05.09.2017, 21:03
Тэги: Деньги
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