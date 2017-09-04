Коммунальные отходы мешали летать самолетам в «Кольцово»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017
Транспортная прокуратура Свердловской области добилась утилизации нелегальной свалки в селе Патруши Сысертского района.
Дело в том, что МУП "ЖКХ Западное" сбрасывало отходы, которые привлекали птиц, рядом с взлетной полосой аэропорта "Кольцово". Горы мусора привлекали внимание птиц, а пернатые, в свою очередь, создавало угрозу безопасности полетов самолетов
– В связи с выявленными нарушениями закона транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на МУП ЖКХ "Западное" обязанности прекратить складирование отходов и очистить земельный участок, – сообщает пресс-служба ведомства.
- Сысертский районный суд удовлетворил требования прокурора.
- Исполнение судебного решения находится на контроле Свердловского транспортного прокурора.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!