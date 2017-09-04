Куйвашев попросил у Медведева 4 миллиарда на строительство института охраны материнства и младенчества

Чиновники обсудили создание новых учебных мест в регионе и строительство объектов здравоохранения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел встречу с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Частичная стенограмма беседы опубликована на сайте правительства.

Высокопоставленные чиновники обсудили строительство объектов здравоохранения и то, как в регионе подошли к новому учебному году.

– В этом году у нас запланировано создание 4800 новых учебных мест – за счет реконструкции и строительства новых школ. Одну новую школу мы уже сдали. Точнее, образовательный центр в Екатеринбурге, в Мичуринском микрорайоне. В ноябре мы планируем сдать еще одну школу – в Академическом – на 1100 мест, – заявил Куйвашев.

Также глава области попросил у Медведева поддержки при строительстве нового НИИ охраны материнства и младенчества. По информации "Ura.ru", на это понадобиться 3,84 миллиарда рублей.

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