На научные исследования в УрФУ выделили рекордную сумму в 2 миллиарда рублей

На базе вуза в 2018 году создадут шесть новых лабораторий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

На исследования в Уральском федеральном университете направили два миллиарда рублей. Это рекордная сумма для вуза.

Средства пойдут на финансирование научных исследований в университете, на базе которого в 2018 году создадут шесть новых лабораторий УрФУ, Федерального агентства научных организаций России и Уральского отделения РАН. По словам ректора вуза Виктора Кокшарова, в 2010 году на два университета, на базе которых был создан УрФУ (УПИ и УрГУ), выделялось всего 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

В рамках соглашения между УрФУ, УрО РАН и ФАНО о создании совместных лабораторий уже организованы три таких лаборатории: центр "Магнетизм и магнитные наноструктуры", "Высокотемпературные устройства для распределения электрохимической энергетики" и "Лаборатория физики климата и окружающей среды".