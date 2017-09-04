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На научные исследования в УрФУ выделили рекордную сумму в 2 миллиарда рублей

На научные исследования в УрФУ выделили рекордную сумму в 2 миллиарда рублей
16+
Фото: Wikimedia Commons
На базе вуза в 2018 году создадут шесть новых лабораторий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

На исследования в Уральском федеральном университете направили два миллиарда рублей. Это рекордная сумма для вуза.
 
Средства пойдут на финансирование научных исследований в университете, на базе которого в 2018 году создадут шесть новых лабораторий УрФУ, Федерального агентства научных организаций России и Уральского отделения РАН. По словам ректора вуза Виктора Кокшарова, в 2010 году на два университета, на базе которых был создан УрФУ (УПИ и УрГУ), выделялось всего 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
 
В рамках соглашения между УрФУ, УрО РАН и ФАНО о создании совместных лабораторий уже организованы три таких лаборатории: центр "Магнетизм и магнитные наноструктуры", "Высокотемпературные устройства для распределения электрохимической энергетики" и "Лаборатория физики климата и окружающей среды".
 
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Маша Шмурыгина, 05.09.2017, 16:27
Тэги: ВУЗ, Деньги
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