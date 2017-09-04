«Никаким террористом он не был»: НАША пообщалась с родственниками Дениса Мурашова, поджегшего «Космос»

По слова близких, у мужчины произошел сдвиг на почве религии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

Инцидент с поджогом здания кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге вызвал большой резонанс.

Мужчина на УАЗ протаранил кинотеатр, затем вышел из машины и кинул в здание "коктейль Молотова".

Евгений Ройзман решил, что всему виной шумиха вокруг фильма "Матильда". Так же посчитал и директор Уралкинофеста, открытие которого прошло в субботу в здании ККТ "Космос".

Вчера полицейским удалось задержать предполагаемого виновника поджога.

А позже стала известна и личность мужчины. Им оказался 39-летний Денис Мурашов – житель Ирбита.

Следователи сообщили, что в ходе допросов задержанный давал противоречивые показания и у них появились сомнения в его адекватности. Было решено провести судебно-психиатрическую экспертизу.

НАША пообщалась с семьей предполагаемого поджигателя, чтобы узнать, каким человеком и семьянином он был, а также что могло толкнуть его на этот поступок.

В родном Ирбите Дениса знают как человека с "золотыми руками". Ремонт любой сложности давался ему легко. Этим же мужчина зарабатывал на жизнь и обеспечивал семью. Денис с супругой воспитывали двух дочек.

– Семья жила хорошо. В Ирбите его все знали, у него не было отбоя от заказов, – рассказал близкий родственник семьи, хорошо знавший Дениса. – Он сам построил большой пристрой в доме, где они жили с семьей. Все делал своими руками. Они у него растут, что называется, "из того места".

Был очень самоуверенный

Фото: личная страница Дениса Мурашова в соцсети

По словам родственников, причиной случившегося могла стать избыточная религиозность Дениса. Он регулярно посещал церковь, помогал в строительстве храма, жертвовал деньги. Но в последнее время его религиозность стала чрезмерной. Из-за этого у Дениса начались конфликты с семьей, но он не хотел никого слушать.

– Он был очень самоуверенный, его было не переубедить! – отмечает наш источник.

– И никаким террористом он точно не был. У него произошел какой-то сдвиг на фоне веры. Думаю, он где-то в интернете всего этого начитался.

Пропавшим не был

По словам нашего собеседника, информация о том, что Денис не выходил на связь с семьей с 2015 года, появившаяся в СМИ, сильно преувеличена.

– Это не так. Он не выходил на связь только несколько месяцев, когда переехал в Екатеринбург. До этого он периодически приезжал в Ирбит.

Отличный семьянин

Мурашов подался в столицу Урала на заработки. По словам родственников, Денис очень любил семью, и никаких инцидентов, в ходе которых бы Денис поднимал на жену руку, в семье никогда не было.

Это подтвердил и двоюродный брат Дениса Мурашова Эдуард, сейчас живущий на Украине.

– Он всегда был добрый и спокойный человек и даже выпивший мухи не обидит.

В 2009 году Денис с супругой приезжал к брату на свадьбу, но с 2014 года они почти не общались.

За умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, следователи возбудили против мужчины уголовное дело. В ближайшее время его проверят психиатры.

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