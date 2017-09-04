«Нас объединило общее зло»: поджигатель «Космоса» участвовал в митинге против «Матильды» в Тюмени

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017
Поджигатель ККТ "Космос" Денис Мурашов в этом году участвовал в митинге против фильма "Матильда" в Тюмени. Тогда он представился журналистам как Денис Мирук и высказал все, что думает о еще не вышедшем фильме Алексея Учителя.
– Я приехал из Свердловской области. В последнее время в России поднимается монархический дух почитания царской семьи. И сейчас всех монархистов объединило общее зло, простите меня, вот эта порнуха, которая сейчас должна выйти, мы с этим злом должны бороться вместе, стеной против него, против Учителя этого, пусть он убирается куда-нибудь. В Антарктиде пусть показывает, пингвинам, пусть убирается из России, – сказал Мурашов.
- Напомним, что утром 4 сентября 39-летний житель Ирбита въехал в здание "Космоса" на УАЗе, в кузове которого были три газовых баллона.
- После столкновения он поджег автомобиль, после чего произошел взрыв.
- Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман связал произошедшее с выходом фильма Алексея Учителя "Матильда".
- Также корреспондент НАШЕЙ пообщался с родственницей Мурашова.
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