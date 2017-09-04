«Нас объединило общее зло»: поджигатель «Космоса» участвовал в митинге против «Матильды» в Тюмени

Еще не вышедший фильм Алексея Учителя он окрестил "порнухой".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

Поджигатель ККТ "Космос" Денис Мурашов в этом году участвовал в митинге против фильма "Матильда" в Тюмени. Тогда он представился журналистам как Денис Мирук и высказал все, что думает о еще не вышедшем фильме Алексея Учителя.

– Я приехал из Свердловской области. В последнее время в России поднимается монархический дух почитания царской семьи. И сейчас всех монархистов объединило общее зло, простите меня, вот эта порнуха, которая сейчас должна выйти, мы с этим злом должны бороться вместе, стеной против него, против Учителя этого, пусть он убирается куда-нибудь. В Антарктиде пусть показывает, пингвинам, пусть убирается из России, – сказал Мурашов.

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