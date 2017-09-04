После пожара в «Космосе» конгресс людей с ОВЗ переехал в ДИВС

Здание кинотеатра пропиталось едким дымом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

Всемирный конгресс людей с ОВЗ, который стартует в Екатеринбурге 7 сентября, перенесли из ККТ "Космос" в ДИВС. Там пройдет торжественное открытие и закрытие, а также подиумные дискуссии и инклюзивный бал.

Фасад киноконцертного театра был сильно поврежден из-за пожара, а само здание пропиталось едким дымом.

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