После пожара в «Космосе» конгресс людей с ОВЗ переехал в ДИВС

Здание кинотеатра пропиталось едким дымом.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017
Всемирный конгресс людей с ОВЗ, который стартует в Екатеринбурге 7 сентября, перенесли из ККТ "Космос" в ДИВС. Там пройдет торжественное открытие и закрытие, а также подиумные дискуссии и инклюзивный бал.
Фасад киноконцертного театра был сильно поврежден из-за пожара, а само здание пропиталось едким дымом.
- Напомним, что утром 4 сентября 39-летний житель Ирбита въехал в здание "Космоса" на УАЗе, в кузове которого были три газовых баллона.
- После столковения он поджег автомобиль, после чего произошел взрыв.
- Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман связал произошедшее с выходом фильма Алексея Учителя "Матильда".
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