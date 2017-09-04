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С сегодняшнего дня публиковать прогнозы на исход губернаторских выборов в интернете незаконно

С сегодняшнего дня публиковать прогнозы на исход губернаторских выборов в интернете незаконно
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Фото: архив НАШЕЙ
Социологи смогут обнародовать результаты только после 10 сентября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

C 5 сентября наступает период, когда в интернете запрещено публиковать или размещать результаты опросов общественного мнения и прогнозов исхода выборов губернатора, сообщает мэрия Екатеринбурга.

Социологические исследования и опросы могут проводиться вплоть до дня голосования, но обнародовать их итоги в последние 5 дней до выборов – незаконно.

Такие опросы часто используются, чтобы определить предпочтения избирателей, и предположить расстановку сил по результатам кампании.

Публикация таких исследований в последние дни перед выборами может повлиять на избирателей и на исход голосования.

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Олег Галимов, 05.09.2017, 18:07
Тэги: Новости дня, Политика, Новости
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