С сегодняшнего дня публиковать прогнозы на исход губернаторских выборов в интернете незаконно

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017
C 5 сентября наступает период, когда в интернете запрещено публиковать или размещать результаты опросов общественного мнения и прогнозов исхода выборов губернатора, сообщает мэрия Екатеринбурга.
Социологические исследования и опросы могут проводиться вплоть до дня голосования, но обнародовать их итоги в последние 5 дней до выборов – незаконно.
Такие опросы часто используются, чтобы определить предпочтения избирателей, и предположить расстановку сил по результатам кампании.
Публикация таких исследований в последние дни перед выборами может повлиять на избирателей и на исход голосования.
- Напомним, что выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.
- На пост главы региона претендуют шесть человек.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!