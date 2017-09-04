Ущерб – полмиллиона рублей: сотрудники свердловского предприятия использовали поддельные больничные листы

Восьми обвиняемым вынесли приговор.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

В Североуральске сотрудники градообразующего предприятия обвиняются в использовании поддельных больничных листов.

В январе этого года руководство предприятия заподозрило своих сотрудников в использовании фальшивых листов нетрудоспособности и обратилось в полицию. Ущерб при этом оценили в 500 тысяч рублей, сообщили в областном управлении МВД.

Мошенничество обнаружилось при сверке с медицинскими учреждениями Екатеринбурга, где сотрудники якобы оформили больничные. Подозреваемые рассказали, что покупали больничные листы через интернет, созваниваясь с "продавцом" по указанному номеру. Сообщали ему свои данные, отправляли 6-7 тысяч рублей в качестве оплаты и получали документ.