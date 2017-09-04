Бил воспитанников бильярдным кием: суд вынес приговор заместителю директора Рефтинского училища

Сергей Бакшаев почти два года регулярно применял физическое насилие к подросткам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

В Асбесте суд вынес приговор заместителю директора Рефтинского училища Сергею Бакшаеву, который признан виновным в насилии над воспитанниками.

Суд установил, что Бакшаев, работая на должности заместителя директора закрытого училища для детей и подростков с девиантным поведением, с февраля 2014 года по декабрь 2015-го не раз применял физическое насилие к воспитанникам, в том числе для того, чтобы получить от них информацию о запрещенных предметах – сотовых телефонах.

Так, 27 августа 2015 года Бакшаев в своем рабочем кабинете ударил 16-летнего воспитанника бильярдным кием и разделочной доской по рукам и ногам. Другого подростка замдиректора схватил за шею в коридоре и сжимал ее, причиняя боль мальчику.

В отношении Бакшаева возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия".

Суд приговор Бакшаева к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима и лишению права занимать должности в образовательных учреждениях в течение трех лет.

Ранее суд вынес приговор пяти воспитанникам училища, устроившим бунт и побег осенью 2016 года.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!