Свердловским школьникам раздадут двухэкранные планшеты от «Ростеха»

Гаджет весом в полтора килограмма должен заменить книги и тетради на уроках.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

Госкорпорация "Ростех" начала тестирование электронного учебника собственной разработки. Первыми с двухэкранным планшетом смогут поработать школьники в Свердловской области. Пилотный проект запущен именно на Среднем Урале.

Около 8 тысяч планшетов достанутся школьникам в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. По заверениям разработчиков, гаджет сможет полностью заменить на уроках все учебники, пособия и тетради.

– Устройство выполнено в виде книги: один экран обычный, другой – на электронных чернилах, – цитирует РБК гендиректора Национального центра электронного образования Константина Козлова. – То есть, соблюдены все санитарные правила и нормы, так как дисплей с электронными чернилами не вредит зрению учеников. Тогда как на другом, цветном экране школьники могут просматривать различные презентации, проигрывать ролики и прочие медиафайлы. Оба экрана сенсорные, то есть на них можно писать.

Планшет работает на операционной системе Android. Размер экрана – 10 дюймов, вес – полтора килограмма.

На данный момент стоимость гаджета оценивают в 30 тысяч рублей. В дальнейшем разработчики обещают сократить эту цифру на треть.

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