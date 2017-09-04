Ученые УрО РАН изучат пещеры с останками древних животных на Дальнем Востоке

Экспедиция запланирована на 2018 год.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

Палеонтологи Уральского отделения РАН отправятся на Дальний Восток, где проведут раскопки пещер с останками древних животных, сообщает ТАСС.

Ранее в пещерах неподалеку от Владивостока нашли останки древних животных – северного оленя, бурого медведя, красного волка, гигантской белки-летяги. В экспедиции, помимо специалистов УрО РАН, будут участвовать сотрудники геологического института Дальневосточного отделения РАН. Экспедиция запланирована на 2018 год.

В УрО РАН отмечают, что ранее ученые нашли останки тигров, гималайских медведей, носорогов, мамонтов, оленей, пещерных тигров, леопардов и гиен.

По словам старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Павла Косинцева, специалисты сравнят, как менялась фауна от мамонтовой эпохи к современности на Урале и Дальнем Востоке.

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