УрФУ остался в двадцатке лучших вузов страны

При этом обучение в университете подорожало.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

Уральский федеральный университет вошел в группу 1001+ мирового рейтинга THE, который опубликовали 5 сентября. Среди российских вузов УрФУ остался в топ-20 на 19 строчке.

– По всем критериям, кроме показателя цитирования, мы улучшили позиции прошлого года. Наибольший вклад в показатели рейтинга среди ученых УрФУ внесли представители физико-технологического, химико-технологического и института естественных наук и математики, – приводит слова ректора Виктора Кокшарова пресс-служба УрФУ.

При этом аспиранты и докторанты, поступившие в университет на программы с полным возмещением затрат на обучение, будут платить за учебу больше, чем обучающиеся в прошлом году.

Из-за инфляции обучение подорожало на 4 процента.

Также сообщается, что на научные исследования в УрФУ выделили рекордную сумму в 2 миллиарда рублей.

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