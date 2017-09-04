ККТ «Космос» начали восстанавливать после пожара

Часть мероприятий перенесли, но встречу с Мариной Влади оставили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

В екатеринбургском ККТ "Космос" оперативно приступили к ликвидации последствий пожара после того, как автомобиль въехал во входную группу и загорелся. Распоряжение об этом выдал сити-менеджер Александр Якоб.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, сегодня рабочие оперативно приступили к разбору сгоревших конструкций. – Работы по приведению в порядок площадки уже начались. Ремонт входной группы начнется завтра. Провести его планируем в кратчайшие сроки. Средства на ремонт выделяются из резервного фонда, размер ущерба еще подсчитывается. Также службы благоустройства приводят в порядок и прилегающую к "Космосу" территорию, пострадавшую от огня, – уточнили в мэрии города.

Работа II Уральского открытого фестиваля российского кино, несмотря на ЧП, продолжится в полном объеме – запланированные показы фильмов пройдут на других площадках. В соседний ДИВС переехал Конгресс людей с ограниченными возможностями.

Но торжественная церемония "Декабристка ХХ века" с участием актрисы Марины Влади состоится сегодня вечером в самом "Космосе".

ЧП произошло в понедельник, 4 сентября, около шести часов утра. "УАЗ" с газовыми баллонами протаранил вход киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге и загорелся. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Был задержан 39-летний житель города Ирбита, который состоит на учете у психиатра.

Одна из версий поджога – протест мужчины против показа фильма "Матильда". Родные мужчины говорят, что не ожидали от него такого.

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